Экономика

Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен78.ru вчера в 13:24

Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины. С октября 2019 года в номинальном ряду банкнот и монет Украины произойдут изменения. Монеты в 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения.
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Нацбанк Украины выпустит купюру в тысячу гривен

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РБКвчера в 11:20

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На Украине появятся новые деньги

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Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

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Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

Взгляд.рувчера в 07:12
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Авто

Компания KIA презентовала кроссовер XCeed

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Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Политика

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы почти 9 часов обсуждали резолюцию, позволяющую делегации от России вернуться к работе в ПАСЕ, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 00:45
Политика

Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий

В ночь на вторник, 25 июня, депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, позволяющую России вернуться к работе в ассамблее.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено вчера в 05:36
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
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На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
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Бенедикт Камбербэтч объявляет «Войну токов» Майклу Шеннону

Фильм основан на реальных исторических событиях и расскажет о противостоянии Томаса Эдисона (его играет Бенедикт Камбербэтч) и Джорджа Вестингауза (Майкл Шеннон) в борьбе за использование постоянного и переменного токов.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено вчера в 01:47
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк

Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Космос

«Астрономический бот» ускоряет поиск близнецов Юпитера

Ускорить процесс поможет «астрономический бот» - алгоритм машинного обучения, разработанный Натали Хинкель, исследователем из Юго-Западного научно-исследовательского института.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Путешествия

Турция «приелась»: куда и зачем теперь едут отдыхать туристы из Алтайского края

Обновлено в 00:14
Хоккей

«Филадельфия» сделала Проворову предложение по контракту

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов получил квалификационное предложение от клуба.
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика

Правительство решило не сдерживать цены на бензин

Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено вчера в 04:04
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
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В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено вчера в 09:24
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
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Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за измен

51-летняя актриса заявила о разрыве отношений с 33-летним футболистом Адилем Рами.
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Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской

Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
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Вернадский Владимир Иванович
Российский учёный
Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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