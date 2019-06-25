Экономика
Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен78.ru вчера в 13:24
Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины. С октября 2019 года в номинальном ряду банкнот и монет Украины произойдут изменения. Монеты в 1, 2 и 5 копеек выведут из обращения.
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Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Ускорить процесс поможет «астрономический бот» - алгоритм машинного обучения, разработанный Натали Хинкель, исследователем из Юго-Западного научно-исследовательского института.
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В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
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