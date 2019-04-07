Финансы
На Украине повысят прожиточный минимум и зарплаты чиновниковNews.ru вчера в 00:33
Сообщается также об увеличении зарплаты чиновника. Отмечается, что в настоящее время прожиточный минимум на Украине составляет 1 853 гривны, однако 1 июля он возрастёт до 1 963 гривен. По информации портала, минимальный размер пенсии увеличится на 67 гривен до 1 564 гривен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
Комсомольская правдавчера в 07:24
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Кино
В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар»
В День российской анимации в Московском международном университете назовут лауреатов премии «Икар».
Обновлено в 03:37
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Общество
Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Фотографию за день до родов опубликовала Виктория Лопырева
Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
Обновлено в 02:18
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Политика
ЦИК Украины потребовал от Зеленского и Порошенко провести дебаты на ТВ
Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы кандидаты в президенты страны Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели на телевидении дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 04:01
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Выявлены лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
День сотрудников военных комиссариатов отмечается в России 8 апреля
8 апреля в России сотрудники военных комиссариатов отмечают свой профессиональный праздник, пишет calend.ru.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым
Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Обновлено в 02:10
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49