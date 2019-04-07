Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное делоREGNUM 00:33

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Ирина Геращенко
Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе… Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство.
— Ирина Геращенко, украинская журналисткаТелеканал 360° вчера в 23:48

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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинская журналистка
Украинский государственный деятель, журналист, политик. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
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