Политика

На Украине потребовали смены мирового порядкаРИА Новости вчера в 22:09

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
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Изменить мировое устройство призвал замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne
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