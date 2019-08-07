Политика
На Украине потребовали смены мирового порядкаРИА Новости вчера в 22:09
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
Изменить мировое устройство призвал замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.Телеканал 360°02:48
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Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Интернет
Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку
Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:23
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Авто
В Сети вспомнили о внедорожном «Москвиче»
Именно в эти годы на смену моделям семейства «3-5» пришли перспективные «Москвичи» серии «С» — автомобили с современным и динамичным дизайном, независимой задней подвеской и передней типа McPherson.
Обновлено в 02:12
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Кино
Disney выпустит книгу рецептов из «Звездных войн»
Во вторник, 6 августа, компания Disney анонсировала выход книги кулинарных рецептов из вселенной "Звездных войн".
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Украинский Ил-76 уничтожен в Ливии
Накануне украинский портал Liga.net сообщил об уничтожении в Ливии самолета Ил-76 авиационного перевозчика «Скайавиатранс» ударом с беспилотника.
Обновлено в 03:59
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Общество
В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках
Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Футбол
Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины
Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.
Обновлено в 03:46
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Экономика
ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.
Обновлено в 02:46
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Культура
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53