с чего всё началось

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Интернет Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Общество Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Авто В Сети вспомнили о внедорожном «Москвиче» Именно в эти годы на смену моделям семейства «3-5» пришли перспективные «Москвичи» серии «С» — автомобили с современным и динамичным дизайном, независимой задней подвеской и передней типа McPherson.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Кино Disney выпустит книгу рецептов из «Звездных войн» Во вторник, 6 августа, компания Disney анонсировала выход книги кулинарных рецептов из вселенной "Звездных войн".

Армия и оружие Украинский Ил-76 уничтожен в Ливии Накануне украинский портал Liga.net сообщил об уничтожении в Ливии самолета Ил-76 авиационного перевозчика «Скайавиатранс» ударом с беспилотника.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Культура Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Общество В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.

Происшествия В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Футбол Газзаев призвал объединить футбольные чемпионаты РФ и Украины Депутат Государственной Думы, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газаев призвал объединить футбольные чемпионаты России и Украины.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Происшествия Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.

Экономика ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.

Экономика РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Культура Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.