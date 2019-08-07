Политика
На Украине потребовали смены мирового порядкаLenta.ru 00:48
Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, российский лидер указал на продолжающийся кризис в мировых экономических отношениях. По его словам, глобальная нестабильность вызвана попытками монополизировать новую технологическую волну.
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с чего всё началось
Заммминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости создания нового миропорядка в эфире NewsOne.Газета.Ru01:46
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Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
Обновлено в 01:38
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Футбол
Шаронов: Вижу, что меня хотят столкнуть лбами с Бердыевым
Наставник «Рубина» Роман Шаронов стал героем выпуска ютуб-проекта Евгения Савина «КраСава».
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Volkswagen изменил комплектации VW Touareg для России
Российские дилеры начали прием заказов на обновленный Volkswagen Touareg 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии
Российский водородный самолет представят на МАКС-2019
Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено вчера в 14:43
Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
В аэропорту Черногории повредили российский Boeing
Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:15
Гаджеты
Компания Intel напомнила о процессоре с 56 ядрами и TDP 400 Вт
Корпорация Intel объявила, что процессоры Intel Xeon Scalable следующего поколения (известные под кодовым названием Cooper Lake) будут насчитывать до 56 процессорных ядер и иметь встроенные средства ускорения обучения ИИ.
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
В больнице под Одессой взорвалась боевая граната
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Южная Осетия хочет войти в состав России
«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
МИД отреагировал на отставку посла США в России
Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено вчера в 13:57
Культура
Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда
Обновлено вчера в 23:40