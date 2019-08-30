Политика
Газета.RuНа Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124. Об этом сообщается на сайте украинского производителя.
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Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его
Газета.Ru 10:15
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
RT на русском 08:08
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Космос
Готовящиеся в сентябре полететь на МКС космонавты сдают экзамены
Политика Сегодня вчера в 03:18
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 06:15
Происшествия
В Японии загорелся головной офис компании Toyota
О пострадавших пока не сообщается В головном офисе компании Toyota в Японии произошел пожар, сотрудники эвакуированы, о пострадавших данных нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Аргументы и Факты 07:01
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Наука
Найдены следы первых поселенцев Северной Америки
Древние люди начали заселять Америку на несколько тысяч лет раньше, чем считалось.
МИР 24 01:53
Армия и оружие
Турецкий МИД назвал условия вывода войск из Сирии
4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Известия 06:58
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Экономика
Медведев раскритиковал работу регионов со средствами на экологию Волги
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу ряда регионов по освоению средств, выделяемых на экологию Волги.
РИА Новости 10:16
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Авто
УАЗ начал прием заказов на внедорожник УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры «УАЗ» начали прием заказов на внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Армия и оружие
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов на МАКС-2019
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
Актуальные Новости 08:02
Политика
На Украине провели учения по прекращению транзита газа из России
Украинские газовые компании разработали несколько вариантов действий для гарантирования Украине прохождения отопительного сезона на случай прекращения транзита.
ТК Звезда 08:56