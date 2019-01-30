На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийствеRT на русском 06:09

Полиция Мелитополя (Запорожская область Украины) открыла дело по статье об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко для осуществления разыскных мероприятий. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил адвокат моряка Александр Руденко.

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Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщил адвокат моряка Александр Руденко.

На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве

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