Политика
На Украине поругались глава новой церкви и ФиларетЮжный Федеральный 05:37
На интернет-портале «Телевизионной службы новостей» канала 1+1 сообщается о произошедшем конфликте между почетным патриархом ПЦУ (Православной церкви Украины ) Филаретом и главой новой ПЦУ Епифанием.
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Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Культура
Во Владикавказе поставили первый моноспектакль на осетинском языке по мотивам «Гамлета»
Премьера первого моноспектакля на осетинском языке по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет" прошла в пятницу в Северо-Кавказском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "Росизо").
Обновлено в 13:52
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Общество
В Москве предложили увековечить память Доренко
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что журналист Сергей Доренко достоин того, чтобы увековечить его имя в столице, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 17:56
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Гаджеты
Прототипы смартфона-слайдера Asus ZenFone 6 показали в Сети
У второго блогера в распоряжении оказался иной прототип того же смартфона.
Обновлено в 10:39
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть
Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах
Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Динамо — Ростов 0:0
В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:02
Авто
«Нешуточный» автопарк Евгения Петросяна
Обновлено в 13:30
Кино
Трейлер «Джуди» с Рене Зеллвегер появился в сети
Первый трейлер байопика "Джуди" о последнем годе жизни американской актрисы и певицы Джуди Гарленд появился в сети.
Обновлено в 13:07
Общество
Почти все работники киевского суда заболели перед экзаменом
34 судьи киевского Окружного административного арбитража, принявшие решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, не явились в Высшую квалификационную комиссию (ВККС) на оценку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги
"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 12:22
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ
Служба безопасности столичного аэропорта Домодедово обнаружила у трансферного пассажира, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны без взрывателя, он был снят с рейса, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Домодедово.
Обновлено в 14:26