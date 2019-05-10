На Украине поругались глава новой церкви и ФиларетЮжный Федеральный 05:37

На интернет-портале «Телевизионной службы новостей» канала 1+1 сообщается о произошедшем конфликте между почетным патриархом ПЦУ (Православной церкви Украины ) Филаретом и главой новой ПЦУ Епифанием.

На Украине поругались глава новой церкви и Филарет

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