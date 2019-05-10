Политика

На Украине поругались глава новой церкви и ФиларетЮжный Федеральный 05:37

На интернет-портале «Телевизионной службы новостей» канала 1+1 сообщается о произошедшем конфликте между почетным патриархом ПЦУ (Православной церкви Украины ) Филаретом и главой новой ПЦУ Епифанием.
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Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

РБК04:52

Конфликт в украинской «новой церкви»: Епифаний не поладил с раскольником Филаретом

Вести.Ru03:59

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

РИА Новостивчера в 19:32

СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русском03:14

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Известиявчера в 23:43

Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» Украины

ТК Звездавчера в 23:17

Между главами «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Газета.Ru04:34
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Здоровье

Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Музыка

Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

Обновлено в 11:22
Политика

Коломойский порассуждал о будущем Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Обстрелом ранен гражданский, позиции ВСУ разбиты. Сводка ДНР за 9 мая

Обновлено вчера в 08:03
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Обновлено в 08:43
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
Обновлено в 00:08
Космос

Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В Бенине пропали двое туристов из Франции

Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ

Обновлено в 11:34
Политика

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Политика

Команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады

ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию

Обновлено в 12:06
Футбол

Сборная России разбила Украину и попала на Всемирные пляжные игры

Обновлено в 12:18
Происшествия

В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Обновлено в 11:52
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Политика

Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
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