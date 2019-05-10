Политика
На Украине поругались глава новой церкви и ФиларетЮжный Федеральный 05:37
На интернет-портале «Телевизионной службы новостей» канала 1+1 сообщается о произошедшем конфликте между почетным патриархом ПЦУ (Православной церкви Украины ) Филаретом и главой новой ПЦУ Епифанием.
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Здоровье
Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь
Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Политика
Коломойский порассуждал о будущем Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «РБК-Украина» перечислил должности, которые может занять действующий президент Украины Петр Порошенко после окончания срока его полномочий.
Обновлено в 11:57
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Обстрелом ранен гражданский, позиции ВСУ разбиты. Сводка ДНР за 9 мая
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
В Мексике возе тихоокеанского побережья были взяты пробы воды, особое внимание уделили местам, где меньше всего кислорода в водной среде.
Обновлено в 00:08
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В Бенине пропали двое туристов из Франции
Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
Обновлено в 11:34
Политика
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Политика
Команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады
ИА «Ореанда-Новости» СМИ сообщают, что команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила президентский указ о роспуске Рады.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию
Обновлено в 12:06
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15