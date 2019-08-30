Политика
Российская газетаНа Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан". Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
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с чего всё началось
Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан».Ведомости10:29
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Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
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В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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Известия 10:06
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Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
МИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией
Грузинские власти целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу установки грузинского блокпоста на территории Южной Осетии.
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Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Политика
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РИА Новости 14:32
Наука
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Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.
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Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом
Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
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Крылья Советов — Динамо 0:0
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Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
CD Projekt RED, как и обещала, представила 15-минутный геймплейный ролик ролевого боевика.
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В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
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США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 13:24
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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
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Что смотреть в кино в выходные
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Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
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Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
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