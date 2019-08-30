Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан". Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
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с чего всё началось
Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал
 не использовать «Ан» в названии нового самолета российского конструкторского бюро «Ильюшин», созданного на базе Ан-124-100 «Руслан».
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Украинское предприятие «Антонов» потребовало изменить название российской модификации самолета

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