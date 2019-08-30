с чего всё началось

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан". Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Происшествия Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.

Экономика ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).

Политика МИД обвинил Грузию в обострении ситуации на границе с Южной Осетией Грузинские власти целенаправленно нагнетали напряженность на границе с Южной Осетией в последние месяцы, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу установки грузинского блокпоста на территории Южной Осетии.

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.

Наука Обнаружены следы первых поселенцев Северной Америки Исследователи изучили палеолитическую стоянку, обнаруженную в Айдахо, и нашли здесь фрагменты каменных инструментов, следы сожженной древесины и кости животных.

Футбол СМИ: футболист «Эвертона» Боласи отказался перейти в ЦСКА Футболист из Демократической республики Конго Янник Боласи отказался переходить из английского "Эвертона" в московский ЦСКА.

Общество Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.

Финансы Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Происшествия На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.

Политика Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Киберспорт Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея CD Projekt RED, как и обещала, представила 15-минутный геймплейный ролик ролевого боевика.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Политика США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Кино Что смотреть в кино в выходные "Тачка на миллион" (Driven) Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) случайно знакомится, а затем завязывает крепкую дружбу с конструктором Джоном Делореаном (Ли Пейс).

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