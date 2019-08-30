Политика
Российская газетаНа Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан". Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
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Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт 11:37
Космос
Китайский радиотелескоп FAST открыл 93 новых пульсара
Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) открыл 93 ранее неизвестных пульсара, передает агентство "Синьхуа".
Труд 13:28
Шоу-бизнес
Навка впервые вместе с пятилетней дочерью приготовила борщ
Татьяна Навка дождалась того, что ее младшая дочь, пятилетняя Надя, стала практически полноценно помогать маме с готовкой.
Телепрограмма 18:42
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия 19:10
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за возможного повреждения колеса шасси.
BFM.ru 00:00
Политика
Зеленский отобрал Нацгвардию у Авакова
"Деятельность Национальной гвардии Украины направляется президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины", - говорится в предложенном Зеленским законопроекте.
ТВ Центр 12:59
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН 17:36
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах
Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
Актуальные Новости 05:36
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Театры
Книгу Захара Прилепина о Сергее Есенине выпустят осенью
Биографическая книга Захара Прилепина "Есенин" о русском поэте Серебряного века будет издана осенью этого года в серии "Жизнь замечательных людей".
ТАСС 15:51
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти
В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36
Происшествия
В Москве задержали двух тренеров личностного роста
В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:26
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Политика
Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.
Телеканал 360° 16:08
Авто
В России подорожает кроссовер Geely Emgrand X7
Компания Geely повысит цену топовой комплектации кроссовера Geely Emgrand X7 с 1 сентября на 35 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 22:37
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41