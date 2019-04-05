На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в МосквуРИА Новости вчера в 13:20

Это направление умирает само по себе. В прошлом году у нас пассажиропоток в страны Евросоюза впервые был больше, чем на восток.

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Музыка Клип на культовую песню «На заре» опубликован в Сети спустя 32 года Клип на песню «На заре» музыканты снимали еще в 1987 году, но так не показали. Что тогда случилось с записью, Парастаев не рассказал.

Политика Time поместил на обложку Путина с земным шаром Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.

Политика Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.

Экономика Сбербанк ограничил приём пятитысячных купюр в банкоматах ИА "Ореанда-Новости" Сбербанк России и Москоский Кредитный Банк ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах по причине вброса фальшивых банкнот соответствующего номинала.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Транспорт Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.

Армия и оружие Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель «Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».

Происшествия В Польше поезд врезался в машину скорой помощи В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. ЧП произошло в городе Пущиково.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Политика Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400 Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Армия и оружие Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.

Политика Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Экономика Путин одобрил введение 5 новых налогов Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.

Хоккей Дмитрий Медведев присутствует на матче между ЦСКА и СКА Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу приехал на матч финала Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Божена Рынска разместила фото из личного архива с Игорем Малашенко Исполняется 40 дней с того момента, как её любимый муж Игорь Малашенко покончил жизнь самоубийством.

Экономика Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.

Политика Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.