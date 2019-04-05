Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в МосквуРИА Новости 13:20
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Читать в источнике
Оценить58
В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении.
— Владимир Омелян, украинский дипломатГазета.Ru 16:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в новой фотосессии снялась в пиджаке на голое тело
Ирина Шейк поразила фанатов, опубликовав на своей официальной странице в социальной сети Instagram снимок из новой фотосессии.
Обновлено в 19:00
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Родители Децла получили посмертную награду сына
Обновлено в 18:52
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 20:54
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Жители Омской области выступают против засилья китайцев
Жители Омской области обеспокоены приглашением на работу в их регион нескольких тысяч китайских рабочих и инженеров.
Обновлено в 09:20
Общество
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено в 17:02
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
Россиян больше всего волнуют темы семьи, личных отношений и здоровья, а также футбол, отдых, музыка.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара прекратить военные столкновения в Ливии
Организация призвала Ливийскую национальную армию (ЛНА), подконтрольную маршалу Халифу Хафтару, избежать военного столкновения и пригрозила привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности.
Обновлено в 18:27
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Политика
Россия и Венесуэла подписали 11 соглашений стратегического значения
Страны договорились о сотрудничестве в сфере нефтяной промышленности, финансов, сельского хозяйства, торговли, культуры, образования, науки и техники В рамках заседания межправительственной комиссии (МПК) Россия и Венесуэла подписали 11 соглашений стратегического характера, пишет ТАСС.
Обновлено в 13:22
Общество
Потепление до 13 градусов придет в Москву в начале следующей недели
Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели температура воздуха в Москве будет подниматься до 9-13 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 09:33
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34