Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в МосквуРИА Новости 13:20

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Владимир Омелян
В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении.
— Владимир Омелян, украинский дипломатГазета.Ru 16:19

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Владимир Омелян
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Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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