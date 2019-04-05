Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в МосквуРИА Новости 13:20
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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В прошлом году у нас был первый раз больше пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении.
— Владимир Омелян, украинский дипломатГазета.Ru 16:19
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Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
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Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
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Гаджеты
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Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась в Сети навеянными чувствами
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Происшествия
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Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
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1. Легкий самолет Ил-112В, несмотря на состоявшийся на прошлой неделе первый полет, в таком виде Министерству обороны не нужен.
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