Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливеИзвестия 15:43

Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий. Об этом заявил глава украинского минобороны Степан Полторак 11 апреля.
Читать в источнике
Степан Полторак
Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.
— Степан Полторак, украинский военный деятельРБК 15:10

Подробнее о событии

Клинцевич оценил заявление Полторака о судоходстве через Керченский пролив

РИА Новости18:00

Украина пообещала снова отправить корабли в Керченский пролив

РЕН ТВ17:44

Киев назвал условия новой попытки «прорыва» через Керченский пролив

Взгляд.ру08:28

Минобороны Украины анонсировало проходы кораблей через Керченский пролив

РБК15:10

В Совфеде отреагировали на угрозы Полторака устроить новую провокацию в Керченском проливе

ФАН12:35

В Совфеде оценили заявление Киева о кораблях в Керченском проливе

Газета.Ru18:05

Министр обороны Украины пообещал проплыть под Крымским мостом

Телеканал 360°08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Политика

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Обновлено в 16:53
Футбол

Бикерстафф уволен с поста главного тренера «Мемфиса»

Джей Би Бикерстафф уволен с поста главного тренера клуба НБА "Мемфис Гризлис", сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 16:45
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Политика

Ким Чен Ын был переизбран председателем госсовета КНДР

Обновлено в 18:12
Происшествия

Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

В интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы.
Обновлено в 17:32
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Хоккей

«Вашингтон» вызвал голкипера Самсонова из АХЛ на игры плей-офф

«Вашингтон» вызвал российского голкипера Илью Самсонова из команды АХЛ «Херши Беарс».
Обновлено в 10:18
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Политика

Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

США разместят систему ПРО THAAD в Румынии

США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Космос

Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13»

Обновлено в 15:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Общество

Гороскоп на 12 апреля: Раки ищут приключения, Львы учатся сдержанности

Сегодня, 12 апреля, звезды предсказывают хороший, но суматошный денек.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы

Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета

Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, сообщило суданское гостелевидение.
Обновлено в 17:34
Кино

Ставки на «Игру престолов»: прогнозы букмекеров на 8-й сезон, Джон Сноу

Обновлено в 12:30
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Хоккей

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.
Обновлено в 05:52
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014 года. Генерал армии Украины в отставке. Командующий Внутренними войсками Украины, командующий Национальной гвардией Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное