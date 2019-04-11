Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей в Керченском проливеИзвестия 15:43
Киев продолжит направлять корабли в Керченский пролив, так как отказ от прохождения в этой акватории означал бы отказ Украины от Азовского моря и своих территорий. Об этом заявил глава украинского минобороны Степан Полторак 11 апреля.
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Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.
— Степан Полторак, украинский военный деятельРБК 15:10
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