На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский проливРИА Новости 19:53

Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.

Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает NewsOne.

На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив

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