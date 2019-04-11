Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский проливРИА Новости 19:53
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает NewsOne.
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Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.
— Степан Полторак, украинский военный деятельРБК 15:10
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