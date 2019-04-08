Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до СевастополяРИА Новости 16:58

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун". По его словам, снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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Советник Порошенко заявил о возможности ракеты «Нептун» достичь Крыма

РБК20:03

На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухте

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В Киеве рассчитывают на истерику России из-за «Нептуна»

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Советник Порошенко рассказал об испытаниях ракет, долетающих до Севастополя

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Украина грозит России ракетами, способными долететь до Севастополя

Московский Комсомолец18:04

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

РИА Новости16:58
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Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
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«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

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Наука

В тульской библиотеке проводят «Пушистые чтения»

В библиотечно-информационном комплексе (БИК) МУК Тульская библиотечная система проводятся акции «Пушистые чтения».
Обновлено в 01:00
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Экономика

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»

Обновлено в 17:00
Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдуму необходимо наделить правом как минимум участвовать в консультациях и вносить президенту свои предложения по составу правительства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 10:41
Религия

Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение

«В праздник Благовещения по традиции святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — указано в сообщении.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
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Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Медицине Хакасии усугубили прискорбный диагноз: надежды на доктора нет

16,4% не пошли на прием к доктору, потому что не рассчитывали на эффективную помощь.
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Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
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Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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Обновлено в 15:00
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Украинский общественный деятель, советник президента Украины Петра Порошенко, помощник министра обороны Украины Степана Полторака.
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