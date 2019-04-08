Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до СевастополяРИА Новости 16:58
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун". По его словам, снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
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Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
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Скончалась вдова Валерия Золотухина
Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
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В Костромской области пропали два ребенка
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Наука
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Армия и оружие
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США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»
Обновлено в 17:00
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдуму необходимо наделить правом как минимум участвовать в консультациях и вносить президенту свои предложения по составу правительства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение
«В праздник Благовещения по традиции святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — указано в сообщении.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
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Медицине Хакасии усугубили прискорбный диагноз: надежды на доктора нет
16,4% не пошли на прием к доктору, потому что не рассчитывали на эффективную помощь.
Обновлено в 20:20
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
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Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
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Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
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Происшествия
Пьяный водитель заявил, что во время ДТП машиной управляла собака
В Саратове водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль.
Обновлено в 16:30
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Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49