Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до СевастополяРИА Новости 16:58
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун". По его словам, снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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