Армия и оружие
На Украине пригрозили ракетами Севастопольской бухтеИзвестия вчера в 17:26
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков 7 апреля похвастался в интервью украинскому блогеру Владимиру Бучко испытаниями нового ракетного комплекса «Нептун». По его словам, боеприпас преодолевает расстояние в 300 км и может поразить цели в Севастопольской бухте.
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На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Независимое телевидение Севастополя02:24
Украина грозит России ракетами, способными долететь до Севастополя
Московский Комсомолецвчера в 18:04
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