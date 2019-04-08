На Украине похвастались ракетами, способными долететь до СевастополяРИА Новости вчера в 16:58

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун". По его словам, снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Происшествия В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода Пострадавшего доставили в больницу. Как уточнил источник в экстренных службах, пешехода сбил автомобиль скорой помощи.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика МИД Венгрии вызвал посла Украины Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Общество Протест против храма в Екатеринбурге вырос в шесть раз В Екатеринбурге на месте будущего храма Святой Екатерины у Октябрьской площади состоялась акция «объятия сквера».

Политика В Британии создадут регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз Независимый регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщило министерство по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.

Хоккей СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.

Политика Медведев вновь захотел стать президентом Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.

Наука Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.

Транспорт American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.