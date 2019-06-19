Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий ТымчукРИА Новости 07:37

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета.
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Антон Геращенко
Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался.
— Антон Геращенко, украинский политикТелеканал 360° 07:43

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На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

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Дмитрий Борисович Тымчук
Украинский военный деятель
Украинский военный и политический журналист. Подполковник запаса. Координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований», с 2008 года - главный редактор интернет-издания «Флот2017». Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Народного фронта.
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