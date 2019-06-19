Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий ТымчукРИА Новости 07:37
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, несчастный случай произошел при чистке наградного пистолета.
Читать в источнике
Оценить298
Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался.
— Антон Геращенко, украинский политикТелеканал 360° 07:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Армия и оружие
Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180
Обновлено в 06:23
Происшествия
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня
Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Футбол
Стала известна сумма трансфера Влашича в ЦСКА
Московский ЦСКА объявил о договоренности с ливерпульским "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:02
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
БТ-3Ф с новым боевым модулем покажут на «Армии-2019»
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" покажут плавающий бронетранспортер БТ-3Ф с новым дистанционно-управляемым боевым модулем.
Обновлено в 10:33
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала обручальное кольцо
Обновлено в 11:29
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Космос
Холодный гало-газ вращается как галактические диски
Почти десять лет назад теоретические модели предсказывали, что угловой момент вращающегося холодного гало-газа частично компенсирует гравитационную силу, тянущую его к галактике, тем самым замедляя скорость аккреции газа и удлиняя период роста диска.
Обновлено в 06:16
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке
Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
Обновлено в 02:40
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Общество
Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей
На учеников, педагогов и родителей заведут цифровое портфолио, чтобы государство проверяло «прохождение образовательных программ» и «объективно оценивало навыки и достижения пользователей, основанное на анализе данных», говорится в проекте приказа.
Обновлено в 02:47
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
В немецком правительстве сообщили о прекрасном самочувствии Меркель
Заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 10:39
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало
Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало Молодая жена продюсера поделилась фото и видео с праздника.
Обновлено в 09:29