Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долгаВести.Ru 15:31
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
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Финансы
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