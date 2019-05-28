Экономика
На Украине подорожало сало на 70%Pravda.Ru вчера в 10:34
Украинские СМИ сообщают со ссылкой на госстатистику о подорожании свинного сала на 70% за два года. Еще в апреле 2017 года один килограмм сала стоил 44,6 гривен, сегодня его стоимость возросла до 75,7 гривен. Помимо сала подорожало и мясо свиней - с 85 до 116 гривен за килограмм.
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Технологии
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.
Обновлено в 01:15
Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Многодетные семьи получат дополнительные выплаты на ипотеку
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных
Читинкинский гарнизонный военный суд встал на строну вдов старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина – мужчины погибли в бою в мае прошлого года в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 02:27
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Астрахани при пожаре погибли три человека
Обновлено в 02:07
Общество
Медведев оставил чиновников без импортного вина
Под запрет попадут игристые, ликерные и фруктовые импортные вина.
Обновлено вчера в 01:38
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Экономика
Больше половины жителей КНДР живут без электричества
КНДР является одной из 20 стран мира с самым высоким дефицитом электроэнергии, при этом в домах больше половины жителей республики нет электричества.
Обновлено в 02:09
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:45
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пожилых людей
Полицейские задержали в Кирове врача-терапевта и фельдшера скорой помощи, которые грабили пожилых людей.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Политика
Климкин: решение трибунала ООН сломало логику России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter высказал мнение, что решение Международного трибунала ООН о необходимости немедленного освобождения украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, нарушает все планы Кремля.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Экономика
Концессий в сфере ЖКХ может стать меньше
В 2016 г. резко выросло число новых соглашений из-за решения без конкурса переводить в концессию бывшие арендованные предприятия и усилий властей, отмечает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик, следующие два года количество новых проектов снижалось, а с начала этого года было заключено только три концессии.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса»
В Сети появились фотографии третьей формы "Ювентуса" на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты
Операционная система Huawei ARK может быть готова к концу года
Компания Huawei уже давно разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов, которая может заменить Android в смартфонах компании, если использование мобильной платформы от Google станет невозможным из-за санкций США.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12