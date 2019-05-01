Энергетика
На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам ВОВ
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому изменится система расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Футбол
Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича
Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено в 15:06
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Ученые рассказали, как нужно отдыхать
Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что действия России дестабилизируют ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:33
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Общество
Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход
Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Общество
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Обновлено в 08:13
Кино
Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»
"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны
Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.
Обновлено в 13:56
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Общество
В России отменили повторное выступление тренера Тони Роббинса
Школа бизнеса «Синергия» отменила запланированное на октябрь выступление в России тренера по личностному росту Тони Роббинса.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций
Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика
В мире выросло число убийств евреев
«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Общество
Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая
Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58