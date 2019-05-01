Энергетика

На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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Украинцы станут платить за газ меньше

News.ru05:19

Подешевел газ для украинцев

Газета.Ru06:38

На Украине снизили цены на газ для населения

Московский Комсомолец06:27

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Коммерсантъ06:17

На Украине снизили цену на газ для населения

Российская газета11:37

На Украине подешевел газ для населения

RT на русском05:18

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
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Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Политика

Путин подписал закон об увеличении пенсий ветеранам ВОВ

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому изменится система расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:17
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

Обновлено в 10:13
Футбол

Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено в 15:06
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Ученые рассказали, как нужно отдыхать

Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что действия России дестабилизируют ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 14:33
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Общество

Южный вестибюль станции метро «Спортивная» работает только на вход

Южный вестибюль станции московского метро "Спортивная" временно работает только для входа пассажиров, сообщает в среду столичная подземка в Twitter.
Обновлено в 14:38
Общество

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Обновлено в 08:13
Кино

Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»

"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.
Обновлено в 13:56
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Общество

В России отменили повторное выступление тренера Тони Роббинса

Школа бизнеса «Синергия» отменила запланированное на октябрь выступление в России тренера по личностному росту Тони Роббинса.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций

Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
Обновлено в 06:43
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика

В мире выросло число убийств евреев

«В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет», — цитирует «Интерфакс» доклад, поступивший в распоряжение информагентства.
Обновлено в 11:51
Общество

Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
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