Энергетика
На Украине подешевел газ для населенияRT на русском вчера в 05:18
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Футбол
«Барселона» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
В первом матче полуфинала "сине-гранатовые" на своем поле разгромили английский "Ливерпуль" со счетом 3:0, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились ради сына
Собчак и Виторган воссоединились ради сына Экс-супруги, несмотря на развод, поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле, «просто ужасной» и пообещал, что на следующей неделе «много чего произойдет».
Обновлено в 00:10
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Музыка
Назван состав жюри от России на Евровидении
Российский дизайнер Игорь Гуляев и певицы Анастасия и Мария Толмачевы вошли в состав жюри песенного конкурса Евровидение от России.
Обновлено вчера в 07:42
Энергетика
Доходы Азербайджана от «Южного газового коридора» составят около $40 млр
Доходы Азербайджана от проекта "Южный газовый коридор" до 2046 года составят около 40 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Шахмар Мовсумов.
Обновлено в 02:06
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Космос
Исследователи нашли воду в пробах с астероида Итокава
Сотрудники из Университета штата Аризона провели первые в истории измерения воды, содержащейся в пробах с поверхности астероида.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Суд вынес приговор Ассанжу в Лондоне
Лондонский суд вынес приговор основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Решение суда было озвучено в среду, 1 мая.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Шарль Каборе покинет «Краснодар» летом
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе уйдет из клуба летом. Об этом сообщает «Спорт день за днем».
Обновлено вчера в 12:02
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено вчера в 03:03
Культура
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Сухуме загорелась русская школа
Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений
Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют
Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показалась с новой прической
Балерина Анастасия Волочкова представила на суд поклонникам новый образ — с длинной копной кудрявых волос.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания KIA готовит к премьере «внедорожную» версию хэтчбека Ceed — универсал XCeed.
Обновлено вчера в 23:06