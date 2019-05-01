Энергетика
На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Наука
Британский стартап запустил проект BioSolar Leaf, который очищает воздух и производит белок для создания продуктов
Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Более 150 тыс. человек вышли на первомайские демонстрации во Франции
Марши и митинги в честь Дня труда собрали 151 тыс. человек на улицах французских городов, из них 16 тыс. - в Париже.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге
Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту.
Обновлено в 10:57
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды
Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост.
Обновлено в 10:16
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Культура
Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»
Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Финансы
Доллар США растет в паре с евро и дешевеет к иене
Курс доллара США умеренно повышается в паре с евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как австралийский доллар падает практически ко всем основным мировым валютам на слабых статданных из Китая.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов
Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16