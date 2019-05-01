Энергетика

На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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На Украине снизили цену на газ для населения

Российская газета11:37

На Украине подешевел газ для населения

RT на русском05:18

На Украине снизили цены на газ для населения

Московский Комсомолец06:27

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Коммерсантъ06:17

Украинцы станут платить за газ меньше

News.ru05:19

Подешевел газ для украинцев

Газета.Ru06:38

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
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Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Обновлено в 10:24
Политика

Определена дата телефонного разговора Лаврова и Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут телефонный разговор в среду.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Наука

Британский стартап запустил проект BioSolar Leaf, который очищает воздух и производит белок для создания продуктов

Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Происшествия

Более 150 тыс. человек вышли на первомайские демонстрации во Франции

Марши и митинги в честь Дня труда собрали 151 тыс. человек на улицах французских городов, из них 16 тыс. - в Париже.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге

Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания со Степаненко

Обновлено в 08:37
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Футбол

«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды

Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост.
Обновлено в 10:16
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Обновлено вчера в 13:32
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено вчера в 16:39
Политика

Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»

Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Культура

Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Финансы

Доллар США растет в паре с евро и дешевеет к иене

Курс доллара США умеренно повышается в паре с евро в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тогда как австралийский доллар падает практически ко всем основным мировым валютам на слабых статданных из Китая.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол

Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
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