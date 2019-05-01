Энергетика

На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине снизили цены на газ для населения

Известия09:01

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Коммерсантъ06:17

На Украине снизили цены на газ для населения

Московский Комсомолец06:27

Подешевел газ для украинцев

Газета.Ru06:38

Украинцы станут платить за газ меньше

News.ru05:19

На Украине подешевел газ для населения

RT на русском05:18

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

Обновлено в 07:35
Политика

В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы»

Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.
Обновлено в 05:46
Игры

В гонках Overpass физика будет важнее скорости

В отличие от обычных гоночных игр, в Overpass побеждают не те, кто смог выжать максимальную скорость, а те, кто справился со сложностями трассы.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Политика

Путин сменил посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Хоккей

Защитник Батыршин стал игроком «Автомобилиста»

В «Автомобилист» перешел защитник Рафаэль Батыршин. Клуб из Екатеринбурга согласовал с игроком однолетний контракт.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Политика

Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Политика

Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 09:23
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Общество

Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения

По данным метеорологов, сегодня, 1 мая, воздух максимально может прогреться до +16 градусов в тени, а в ночные часы опустится до +5, при этом атмосферное давление будет в норме: 748 мм рт ст. Однако уже завтра, по воздействием атлантического циклона, температура в дневные часы не превысит отметки +13, подует сильный ветер, и временами будет накрапывать дождь.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Динамо» определилось с планами на летнее трансферное окно

В рамках будущего летнего трансферного окна в «Динамо» могут произойти глобальные перестановки в составе.
Обновлено в 08:45
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Северном море загорелась нефтяная платформа

Обновлено в 09:56
Гаджеты

Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году

Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Суд изменил вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной меру пресечения

Обновлено в 02:26
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Хоккей

Швеция — Россия 3:1 (2-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Кино

Ушла из жизни французская актриса Анемон

Обновлено в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное