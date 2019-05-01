Энергетика

На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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На Украине снизили цену на газ для населения

Российская газета11:37

Украинцы станут платить за газ меньше

News.ru05:19

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Коммерсантъ06:17

На Украине подешевел газ

Lenta.ru05:51

Подешевел газ для украинцев

Газета.Ru06:38

На Украине подешевел газ для населения

RT на русском05:18

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
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Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 21:58
Экономика

Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора

Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm до $4,7 млрд штрафа в соответствии с договоренностью о прекращении судебного разбирательства, касающегося обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента.
Обновлено в 20:35
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие

Советских освободителей почтили в чешском городе Острава

Память советских воинов-освободителей почтили чешские активисты города Остравы и представители России.
Обновлено в 12:35
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

Обновлено в 12:32
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана

Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено в 22:22
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $26,5 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за первые четыре месяца 2019 года увеличилось на 26,547 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 12:46
Политика

Мадуро объявил о начале «исправления ошибок» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на 4 и 5 мая «великий национальный день диалога» для создания специального плана изменений в стране, передает ТАСС.
Обновлено в 22:22
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Спорт

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено в 04:25
Политика

В WikiLeaks отреагировали на приговор Джулиану Ассанжу

Судебный вердикт в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого суд в Лондоне приговорил к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условия выхода под залог, является шокирующим.
Обновлено в 09:29
Кино

Премьера документального фильма Федорченко «Кино эпохи перемен» пройдет в сентябре

Первый показ нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России "Кино эпохи перемен" состоится в сентябре.
Обновлено в 12:44
Здоровье

Специалисты назвали ранние признаки инсульта

Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено в 18:48
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина: «Надо расставаться, если понимаешь, что не проведешь с человеком всю жизнь»

Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено в 21:15
Общество

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено 29 апреля в 07:20
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 20:35
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
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