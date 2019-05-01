Энергетика
На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны
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Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов
Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия
В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
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Политика
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Обновлено вчера в 17:44
Политика
ЕС - не дойная корова: вице-президент ЕК осадил Польшу
Варшава должна вносить более существенный финансовый вклад в сообщество, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.
Обновлено в 06:32
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:34
Авто
Топ-10 проклятых автомобилей — с ними не надо связываться
Обновлено в 07:00
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Общество
В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация
Обновлено в 04:12
Наука
Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР
По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено вчера в 06:15
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
СМИ: население Латвии готовят к «партизанской войне»
Латвийское издание Neatkarīga Rita Avize пишет, что «одним из наиболее реалистичных сценариев» возможного нападения неприятеля на эту республику может стать развязанная против нее «партизанская война».
Обновлено в 03:13
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено в 06:36
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА
Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19