Энергетика

На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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Подешевел газ для украинцев

Газета.Ru06:38

На Украине подешевел газ для населения

RT на русском05:18

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Коммерсантъ06:17

На Украине подешевел газ

Lenta.ru05:51

Украинцы станут платить за газ меньше

News.ru05:19

На Украине снизили цены на газ для населения

Московский Комсомолец06:27

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
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Политика

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам войны

Обновлено в 05:58
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

Компания Samsung разрабатывает «невидимые» камеры для смартфонов

Дактилоскопические сканеры в смартфонах являются относительно новой технологией, однако уже сейчас их размещают под экраном таким образом, что их не видно невооруженным взглядом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено в 05:56
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Политика

ЕС - не дойная корова: вице-президент ЕК осадил Польшу

Варшава должна вносить более существенный финансовый вклад в сообщество, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен.
Обновлено в 06:32
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:34
Авто

Топ-10 проклятых автомобилей — с ними не надо связываться

Обновлено в 07:00
Здоровье

Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники

В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Общество

В Волгограде состоялась Первомайская демонстрация

Обновлено в 04:12
Наука

Увеличение миндалевидного тела связали с ПТСР

По словам одного из авторов Минсьона Хуана (Mingxiong Huang), предыдущие исследования посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) демонстрировали снижение объема миндалевидного тела у людей, переносящих его.
Обновлено вчера в 06:15
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

СМИ: население Латвии готовят к «партизанской войне»

Латвийское издание Neatkarīga Rita Avize пишет, что «одним из наиболее реалистичных сценариев» возможного нападения неприятеля на эту республику может стать развязанная против нее «партизанская война».
Обновлено в 03:13
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено в 06:36
Общество

Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России

Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» в Барселоне бросили в фонтан местных рабочих и туристов

Обновлено в 05:47
Хоккей

Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА

Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В апреле 2019 года средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 752 тыс. рублей.
Обновлено в 03:19
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