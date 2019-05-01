Энергетика

На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.
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На Украине снизили цены на газ для населения

Известия09:01

Подешевел газ для украинцев

Газета.Ru06:38

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Коммерсантъ06:17

На Украине снизили цены на газ для населения

Московский Комсомолец06:27

Украинцы станут платить за газ меньше

News.ru05:19

На Украине подешевел газ для населения

RT на русском05:18

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
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Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Обновлено в 06:11
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР

Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

В Сеуле осудили собиравших деньги на подъем российского крейсера аферистов

Сеульский суд признал мошенниками и отправил в тюрьму руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской", передает местное агентство Рёнхап.
Обновлено в 07:22
Музыка

Назван состав российского жюри на Евровидении-2019

Дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт вошли в состав профессионального жюри от России в Евровидении-2019, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 02:08
Спорт

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено в 04:25
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Политика

Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

В Пентагоне озаботились успехами России и Китая в космосе

Обновлено в 04:50
Общество

В Донецке началось первомайское шествие

Глава профсоюзов самопровозглашенной ДНР Максим Паршин рассказал, что на первомайское шествие в центре Донецка вышли восемь тысяч человек.
Обновлено в 04:19
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Футбол

Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Авто

Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor

Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Происшествия

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика

Сторонники КПРФ начали шествие в Москве

В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Росгвардия мешает движению демократической колонны на Первомае

Обновлено в 04:51
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Общество

В Ингушетии депутат украл невесту

Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.
Обновлено в 08:06
Общество

Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии, передает ФАН.
Обновлено в 08:15
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