На Украине подешевел газ для населенияRT на русском 05:18

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Как отмечается, разработанный совместно с правительством механизм позволил уменьшить стоимость газа до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м.

На Украине подешевел газ для населения

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Происшествия На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Транспорт РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.

Армия и оружие Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Шоу-бизнес Алена Шишкова опубликовала свое фото без макияжа и фильтров Большинство подписчиков поблагодарили Шишкову за смелость, а некоторые даже отметили, что без макияжа Алена стала самой обычной девушкой.

Кино Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях» Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».

Авто Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport Шпионы застали автомобиль в камуфляже, однако это не помешало рассмотреть новую Granta Sport.

Экономика Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Политика Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Финансы Как может измениться курс рубля после майских праздников Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.

Происшествия Грунт просел на обочине Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы Проседание грунта произошло во вторник на обочине проезжей части в районе дома 3 на Рязанском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Политика Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.

Общество Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.

Политика Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Музыка Алсу примет участие в «Евровидении-2019» Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.

Шоу-бизнес Двухлетняя дочь Полины Гагариной ругается матом Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков пожаловался на невыносимый характер их дочери.