Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики ПорошенкоРЕН ТВ вчера в 13:07

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

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Лидер Соцпартии Украины попросил суд отменить приватизацию Roshen Петром Порошенко

Царьградвчера в 09:12
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Женщина очнулась после 27 лет комы

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Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
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Потепление в Арктике обойдется человечеству минимум в 25 трлн долларов

При благоприятном сценарии, если рост глобальной средней температуры относительно доиндустриального уровня не превысит 1,5 градуса Цельсия, ущерб, связанный с потеплением в Арктике, составит 24,8 трлн долларов.
Обновлено вчера в 13:52
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
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Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
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Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уланчаб, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Обновлено вчера в 23:58
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Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
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Авто

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Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
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В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N

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Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
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Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство.
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Фанатов восхитил мрачный образ Наргиз Закировой

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ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину

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