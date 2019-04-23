Политика
На Украине подали иск о национализации фабрики ПорошенкоРЕН ТВ вчера в 13:07
Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
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