Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики ПорошенкоРЕН ТВ вчера в 13:07

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве подали иск о национализации фабрики Roshen

ТАССвчера в 09:14

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

Газета.Ruвчера в 09:46

Принадлежащую Порошенко фабрику Roshen хотят национализировать

News.ruвчера в 09:25

На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

РБКвчера в 12:00

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Lenta.ruвчера в 08:46

Лидер украинских социалистов призвал национализировать киевскую фабрику Roshen

Ведомостивчера в 08:20

Лидер Соцпартии Украины попросил суд отменить приватизацию Roshen Петром Порошенко

Царьградвчера в 09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Происшествия

Ночью на Поэтическом бульваре сгорели три машины

Обновлено в 00:50
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Российским военным в Сирии передадут освященные куличи

По предварительной информации почти 3 тысячи куличей будут доставлены к Пасхе в Сирию на авиабазу «Хмеймим» российским военным, передает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов акции, которая проходит по благословению патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:43
Политика

Названа дата последнего выступления Зеленского в роли шоумена

Обновлено в 00:16
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено вчера в 05:13
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Театры

Дмитрий Бикбаев уволился из театра

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В мэрии Якутска проводят обыски

По информации местных СМИ, обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.
Обновлено вчера в 23:41
Экология

В Академическом предлагают построить парк по примеру Нью-Йорка: публикуем эскизы

В конце прошлого года в Академическом началось строительство одного из крупнейших парков Екатеринбурга — Преображенского, площадью 49,5 гектаров.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Видеоигры не вредят социальному развитию детей

Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено вчера в 01:24
Авто

Продается дрэгстер Chevrolet S10 с 3000-сильным мотором

В дальнейших соревнованиях Chevrolet S10 в 2015 году взял титул «Самый быстрый дорожный автомобиль».
Обновлено в 00:15
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья

По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Огонь и черный дым из трубы ЧЭМК напугал челябинцев

Сегодня утром из трубы Челябинского электрометаллургического завода шел густой черный дым и пламя огня.
Обновлено в 01:03
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете

Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Политика

Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий

Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика

ЦИК Украины объявила Зеленского победителем выборов президента

Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»

Обновлено в 00:00
Культура

Скончался создатель клипов Киркорова и Ветлицкой

Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное