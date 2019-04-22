Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернаторРБК 13:03
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Политика
США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Обновлено в 10:44
Футбол
Джанаев пропустил два гола в дебютной игре за «Медзь»
32-летний вратарь провел 90 минут в игре с «Заглембе» и пропустил два гола, один из которых – с пенальти.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Экономика
Средний размер потребкредита вырос на четверть
Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%).
Обновлено в 06:20
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество
Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате
Обновлено в 07:56
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Технологии
«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок
Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Твенте» вернулся в элитный голландский дивизион год спустя
В матче 36-го тура второго голландского дивизиона роттердамская «Спарта» уступила молодёжной команде ПСВ (0:2) и потеряла все шансы догнать «Твенте» в турнирной таблице.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками
Новый смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать с помощью любых средств, в том числе жвачек.
Обновлено в 13:41
Кино
Фильм «Миллиард» с Машковым возглавил российский кинопрокат
Лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные стал комедийный боевик «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 12:23
Экономика
ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29%
ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34