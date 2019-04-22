Политика

На Украине подал в отставку второй за сутки губернаторРБК 13:03

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

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ТАСС11:46
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