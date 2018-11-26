Армия и оружие

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Газета.Ru
15:17

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Газета.Ru15:17

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