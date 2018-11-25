Армия и оружие

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Газета.Ru
15:17

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Газета.Ru15:17

Подробнее о событии

Военную прокуратуру Украины подняли по тревоге — Луценко

ФАН17:45

Украинскую военную прокуратуру подняли по тревоге

ТК Звезда17:17

Киев поднял по тревоге военную прокуратуру из-за обстрела украинских кораблей в Керченском проливе

Российский Диалог15:32

ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии

News.ru15:26

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру

Газета.Ru15:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Армия и оружие

В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов

Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.
Обновлено в 22:16
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие

«РИА Новости» сообщило о массированном обстреле украинской армией ДНР

Украинские военные начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»

Королев подчеркнул, что модернизация и ремонт «Адмирала Кузнецова», как и ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», будут произведены в срок, о чем свидетельствует график работ.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие

Корвет «Громкий» впервые произвел пуск ракеты «Уран»

Новейший корвет "Громкий" в ходе стрельб в Японском море в рамках программы государственных испытаний впервые произвел пуск крылатой ракеты "Уран", сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе

Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Кубок завоевали слушатели Военного университета

Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок

Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".
Обновлено в 21:54
Армия и оружие

«Объявить войну России»: толпа собирается у посольства РФ в Киеве

К посольству России в Киеве движется группа людей, которая требует объявить РФ войну в связи с ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави

В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и Военная Академия Генерального Штаба провели круглый стол

Организатором круглого стола выступил Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.
Обновлено в 19:36
ещё по теме
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Азовское море
Море в России
Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное