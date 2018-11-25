Армия и оружие
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Газета.Ru15:17
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу РФ украинских судов
Отмечается, что три судна ВМС Украины не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также опасно маневрировали.
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
«РИА Новости» сообщило о массированном обстреле украинской армией ДНР
Украинские военные начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»
Королев подчеркнул, что модернизация и ремонт «Адмирала Кузнецова», как и ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», будут произведены в срок, о чем свидетельствует график работ.
Обновлено в 20:43
Армия и оружие
Корвет «Громкий» впервые произвел пуск ракеты «Уран»
Новейший корвет "Громкий" в ходе стрельб в Японском море в рамках программы государственных испытаний впервые произвел пуск крылатой ракеты "Уран", сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе
Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Кубок завоевали слушатели Военного университета
Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы "Пакет".
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
«Объявить войну России»: толпа собирается у посольства РФ в Киеве
К посольству России в Киеве движется группа людей, которая требует объявить РФ войну в связи с ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном
Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави
В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере
Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности и Военная Академия Генерального Штаба провели круглый стол
Организатором круглого стола выступил Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.
Обновлено в 19:36