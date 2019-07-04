По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Происшествия В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Космос SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.

Общество Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Политика Папа Римский попросил Путина молиться за него Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Армия и оружие Американский генерал рассказал план в случае ядерной войны Дэвид Гольдфрейн Начальник Генерального штаба Военно-воздушных сил Америки рассказал тактику, если начнется война.

Происшествия СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора» Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Происшествия Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.

Происшествия В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.

Наука На заснеженном острове нашли озеро лавы На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.

Происшествия В США задержали трёх человек за сожжение американского флага В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.

Футбол Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.

Наука В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.

Авто Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.

Политика Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.

Политика Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.

Армия и оружие Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22 Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.