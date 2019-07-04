Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНРREGNUM 17:35
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.
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Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Космос
SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy
Американская компания SpaceX опубликовала кадры возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy, передает ФАН.
Обновлено в 06:15
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено в 19:03
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Американский генерал рассказал план в случае ядерной войны
Дэвид Гольдфрейн Начальник Генерального штаба Военно-воздушных сил Америки рассказал тактику, если начнется война.
Обновлено в 12:23
Происшествия
СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»
Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Наука
На заснеженном острове нашли озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Наука
В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено в 02:00
Авто
Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Политика
Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций
Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
Обновлено в 19:51
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22
Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 22:03
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено в 22:11
Авто
Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla
В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21