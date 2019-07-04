Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНРREGNUM вчера в 17:35
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.
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СМИ: Задержанному экс-командиру ПВО бригады ДНР грозит до 15 лет лишения свободы
Росбалтвчера в 15:10
Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного
Эхо Москвывчера в 18:07
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