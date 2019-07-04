Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНРREGNUM вчера в 17:35
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.
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СМИ: Задержанному экс-командиру ПВО бригады ДНР грозит до 15 лет лишения свободы
Росбалтвчера в 15:10
Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного
Эхо Москвывчера в 18:07
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Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
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Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
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Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
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Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ
Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
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Общество
Мэрия Екатеринбурга утвердила планы застройки ВИЗа с площадками под Универсиаду
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Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
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Армия и оружие
Вашингтон разработал сценарий ядерного армагеддона
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Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Авто
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей
Жители Канска в Красноярском крае, пострадавшие от паводка, получат из краевого резервного фонда 50 тыс. рублей компенсации.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Укрупнение группировки войск РФ у своих границ заметили на Украине
Россия увеличивает количество войск вдоль украинско-российской границы.
Обновлено в 01:32
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»
Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт на один сезон.
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Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
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Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08