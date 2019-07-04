Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНРREGNUM вчера в 17:35

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.
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В Москве отреагировали на арест донецкого офицера из-за гибели малайзийского «Боинга»

URA.Ru01:34

СМИ: Задержанному экс-командиру ПВО бригады ДНР грозит до 15 лет лишения свободы

Росбалтвчера в 15:10

На Украине арестован ценный свидетель по делу о крушении Boeing MH17

Газета.Ru01:06

Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного

Эхо Москвывчера в 18:07

На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17

РИА Новостивчера в 23:22

BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО

Коммерсантъвчера в 14:05

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Lenta.ruвчера в 11:13
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Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика

В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ

Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила планы застройки ВИЗа с площадками под Универсиаду

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Армия и оружие

Вашингтон разработал сценарий ядерного армагеддона

Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Энергетика

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Общество

Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей

Жители Канска в Красноярском крае, пострадавшие от паводка, получат из краевого резервного фонда 50 тыс. рублей компенсации.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Укрупнение группировки войск РФ у своих границ заметили на Украине

Россия увеличивает количество войск вдоль украинско-российской границы.
Обновлено в 01:32
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Джагелка вернулся в «Шеффилд Юнайтед» после 12 сезонов в «Эвертоне»

Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт на один сезон.
Обновлено в 01:15
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
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