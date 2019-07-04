По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

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