Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания.

Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17. Информация о том, что Цемаха похитили сотрудники СБУ, ранее появилась в соцсетях.

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

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