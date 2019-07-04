Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17Москва 24 02:02
Издание отмечает, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17. Информация о том, что Цемаха похитили сотрудники СБУ, ранее появилась в соцсетях.
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Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости вчера в 19:04
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Политика
В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Подмосковье задержан пенсионер МВД, обвиняемый в похищении человека
"По данным следствия, 47-летний пенсионер органов МВД, находясь с потерпевшим в конфликтных отношениях на почве финансовых вопросов, приискал для совершения преступления людей, не будучи осведомленным, что это сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Врадий.
Обновлено в 05:07
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Финансы
Инфляционные ожидания в России остаются высокими, заявили в ЦБ
По последним данным регулятора, инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в июне повысились на 0,1 процентного пункта и составили 9,4%. При этом ценовые ожидания предприятий изменились разнонаправленно, но остались ниже, чем в первые месяцы 2019 года.
Обновлено в 06:09
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к южной границе России.
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.
Обновлено в 06:19
Политика
Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Здоровье
В Индии родились сиамские близнецы с одним сердцем на двоих
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Авто
Renault Duster в июне стал бестселлером бренда в России
Звание бестселлера марки в России удерживает кроссовер Duster, нашедший за первый месяц лета 3547 покупателей (-11%).
Обновлено в 03:52
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников
В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.
Обновлено в 02:50
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Политика
Группу редакторов «Википедии» заблокировали за «политические» правки
Десять пользователей «Википедии», которые в определенном ключе редактировали статьи о главах российских регионов и оппозиционных деятелях, заблокировали после проверки их правок.
Обновлено в 05:13
Экономика
Сбербанк подтвердил получение всех разрешений для продажи Denizbank
Все необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank документы получены.
Обновлено в 05:15
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53