Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНРREGNUM вчера в 17:35
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.
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Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости вчера в 19:04
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Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего командира ПВО из Снежного
Эхо Москвывчера в 18:07
СМИ: Задержанному экс-командиру ПВО бригады ДНР грозит до 15 лет лишения свободы
Росбалтвчера в 15:10
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Космос
Все отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что поисковики Роскосмоса зафиксировали падение всех четырех частей ракеты "Союз-2.1б" в Приамурье.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено 03 июля в 21:47
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Политика
Гуайдо заявил, что готов к диалогу с Мадуро
Гуайдо прокомментировал и заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее уточнил, что вопрос о будущем Венесуэлы нужно решать внутриполитическими методами, включая выборы.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»
Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады
В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено 03 июля в 23:49
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03