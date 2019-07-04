Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНРREGNUM вчера в 17:35

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.
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Франц Клинцевич
Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости вчера в 19:04

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На Украине арестован похищенный «свидетель» по делу о крушении МН17

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На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Газета.Ru02:36

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Lenta.ruвчера в 11:13
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