Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания.

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Космос Все отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что поисковики Роскосмоса зафиксировали падение всех четырех частей ракеты "Союз-2.1б" в Приамурье.

Происшествия Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.

Экономика Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.

Общество В России изменились правила работы нотариусов Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.

Происшествия В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.

Политика Гуайдо заявил, что готов к диалогу с Мадуро Гуайдо прокомментировал и заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее уточнил, что вопрос о будущем Венесуэлы нужно решать внутриполитическими методами, включая выборы.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Авто В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».

Армия и оружие Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым» Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.

Происшествия В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Авто «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей 2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.

Армия и оружие Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.