Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»Коммерсантъ 11:54

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна, рассказал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.
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