На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»Коммерсантъ 11:54

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна, рассказал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Шоу-бизнес Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".

Политика ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Футбол Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

Культура Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Происшествия Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Происшествия Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.

Политика В Казахстане девять человек претендуют на пост президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.

Транспорт «Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.

Футбол Манчестер Юнайтед — Челси 1:1 Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Футбол Фарфан принес «Локо» победу над «Енисеем» «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1. «Локо» вышел вперед на 67-й минуте матча — после прострела Алексея Миранчука Валерий Кичин неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота.

Экономика Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.

Транспорт «Платон» проследит за автобусами На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.

Политика Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.

Общество В Москву возвращаются ночные заморозки К среде дневная температура немного вырастет - до 14-16 градусов тепла в Москве и до 17 - по области.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Футбол Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов» Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.