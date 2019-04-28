Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»Коммерсантъ 11:54

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна, рассказал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Газета.Ru10:25

Совбез Украины решил ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Эхо Москвы10:04

СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»

РИА Новости07:13

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Известия07:59

В СНБО сообщили о планах заменить «Укроборонпром» новым госорганом

RT на русском07:44

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

ТАСС07:36

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

РБК08:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Путешествия

Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой

Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.
Обновлено в 13:02
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Авто

Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander

Обновлено в 13:33
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Спортинг» обыграл «Кайрат» и стал победителем Лиги чемпионов

Португальский "Спортинг" выиграл у казахстанского "Кайрата" (2:1) в финальном матче Лиги чемпионов по мини-футболу.
Обновлено в 11:47
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Религия

Во Владимир доставили Благодатный огонь

Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее

Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Обновлено в 09:46
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Транспорт

Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом

УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Технологии

Instagram стал самой удобной площадкой для продвижения мужской косметики

Основатели бренда мужской косметики Stryx рассказали, что Instagram играет огромную роль в их бизнесе.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере

Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover

Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover Инцидент произошел на 23-м километре Минского шоссе.
Обновлено в 11:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное