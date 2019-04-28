Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»Коммерсантъ 11:54
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна, рассказал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
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Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Общество
Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии
«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Единоборства
Исмаилов напал на Минеева в Турции
Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Политика
Россия готовит поправки по транзиту украинских товаров в Казахстан и Киргизию
Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 17:11
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу
Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга
Как передает в ночь на воскресенье агентство ТАСС, в Финском заливе у берегов северной столицы затонул катер, спасатели разыскивают человека, который был на судне.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионство
Обновлено в 14:12
Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:57
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Политика
СМИ: пражскому хору запретили гастроли в Китае
Пражская газета Mlada fronta DNES сообщила в воскресенье, что министерство культуры КНР из-за критических высказываний в адрес пекинских властей мэра чешской столицы Зденека Гржиба отозвало выданное Пражскому филармоническому хору разрешение на осуществление предстоящей осенью гастролей в Китае.
Обновлено в 16:47
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
ДНР: украинские боевики продолжают истреблять друг друга
Справка: Народная милиция ДНР регулярно получает от своих источников в ВСУ о кровавых разборках среди украинских карателей, часто они происходят на почве беспробудного пьянства или под воздействием наркотических веществ.
Обновлено в 11:42