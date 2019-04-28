Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»Коммерсантъ 11:54

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Ему будут подчинены предприятия-участники концерна, рассказал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.
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Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

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На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

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Эхо Москвы10:04

СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»

РИА Новости07:13
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«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
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Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

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Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
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В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
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Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
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Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины

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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

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Катер затонул в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга

Как передает в ночь на воскресенье агентство ТАСС, в Финском заливе у берегов северной столицы затонул катер, спасатели разыскивают человека, который был на судне.
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У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

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Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

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Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
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ДНР: украинские боевики продолжают истреблять друг друга

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