Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычныхREGNUM 12:08

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua». На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
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с чего всё началось
На здании пиццерии в украинских Черновцах появилась табличка с изображением перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага, сообщает Страна.ua
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Вести.Ru11:29

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На Украине кафе повесило на дверь наклейку свиньи в цветах флага России

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