с чего всё началось

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua». На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

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