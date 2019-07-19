Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычныхREGNUM 12:08
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua». На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.
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с чего всё началось
На здании пиццерии в украинских Черновцах появилась табличка с изображением перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага, сообщает Страна.ua.Вести.Ru11:29
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