с чего всё началось

В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет объяснялся тем, что Россия якобы могла под видом своих граждан заслать на Украину целые «частные армии».

На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин

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