Политика
На Украине начались досрочные выборы в Верховную РадуТелеканал Санкт-Петербург 04:18
Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Согласно законодательству, очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Авто
УАЗ рассказал о заливщике швов на базе «Головастика»
На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Общество
Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч онлайн-казино
Роскомнадзор с начала 2019 года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино.
Обновлено в 02:35
Политика
«Сенсации не произошло»: Избирком Забайкалья осадил жалобщика
Председатель забайкальской Избирательной комиссии Светлана Судакова 20 июля собрала брифинг, на котором озвучила позицию ведомства по поводу жалобы, поданной Александром Ждановым.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Миссия США, Канады и Венгрии выполнит наблюдательный полет над Россией
В период с 22 по 26 июля совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Канаде небольшой самолет упал в реку
Обновлено в 18:53
Общество
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Политика
Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту
Американский президент Дональд Трамп поздравил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства за всю историю страны.
Обновлено в 17:46
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Космос
Рогозин считает, что робот «Федор» поможет в освоении дальнего космоса
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника
"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Кино
Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Таисия Повалий скупает в Испании пищевые добавки
Обновлено в 19:10
Музыка
Киркоров в Ялте признался в любви к крымчанам
Народный артист России Филипп Киркоров завершил гастроли в Крыму концертом в ялтинском зале "Юбилейный" с программой "Я+R. #цветнастроения".
Обновлено в 04:10
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02