Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Согласно законодательству, очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября.

На Украине начались досрочные выборы в Верховную Раду

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