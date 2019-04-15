Политика

На Украине открыли производства после появления плакатов с ПорошенкоREGNUM 08:14

На Украине после появления на улицах плакатов с изображением президента Петра Порошенко и надписью «конец» были зарегистрированы административные производства, заявил 15 апреля советник министра внутренних дел страны Иван Стойко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция Украины пока не выявила заказчика плакатов с Порошенко и надписью «конец»

Вести ФМ07:45

Полиция Украины разыскивает заказчика билбордов с Порошенко и надписью «конец»

Политика Сегодня08:25

МВД Украины заинтересовалось билбордами с Порошенко и словом «конец»

Газета.Ru08:21

МВД Украины открыло производства после появления новых билбордов с Порошенко

RT на русском07:59

На Украине ищут заказчика билбордов с уходящим Порошенко и подписью «конец»

Аргументы и Факты09:03

МВД Украины открыло производства из-за билбордов с антирекламой Порошенко

ИА Новороссия10:20

На Украине открыли производства после появления плакатов с Порошенко

REGNUM08:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество

В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе

В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери

Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены

Обновлено в 19:44
Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%

Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:05
Здоровье

Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут

«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено в 18:08
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Наука

Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита

Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
Политика

В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство

Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Общество

Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара

В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Футбол

«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Космос

Япония разрабатывает программу по колонизации Луны

Особенностью программы является то, что люди не будут выполнять всю работу по колонизации спутника.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему

Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Политика

Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС

Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море

Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Экономика

Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью

На борьбу с бедностью в 2019 году правительство области предусмотрело в бюджете 3 млрд рублей, из них 400 млн рублей выделили дополнительно в начале года, чтобы обеспечить новые меры соцподдержки.
Обновлено в 09:56
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Общество

В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари

Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Прощай, блонд: Анна Семенович покрасила волосы ради роли в кино

Обновлено в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное