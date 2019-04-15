Политика
На Украине открыли производства после появления плакатов с ПорошенкоREGNUM 08:14
На Украине после появления на улицах плакатов с изображением президента Петра Порошенко и надписью «конец» были зарегистрированы административные производства, заявил 15 апреля советник министра внутренних дел страны Иван Стойко.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 13:19
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%
Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Наука
Генетики выяснили происхождение британцев эпохи неолита
Исследователи разобрались в происхождении неолитических жителей Британии, которые начали заниматься фермерством, говорится в Nature Ecology&Evolution.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Политика
В МВД рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство
Генерал-майор полиции Валентина Казакова, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России, рассказала, сколько украинцев получили гражданство РФ с 2014 года.
Обновлено в 18:30
Общество
Жители Корсаковского района могут остаться без света из-за владельца дальневосточного гектара
В начале прошлой недели Сахалинэнерго обратилось к мэру Корсаковского района, правоохранительные органы, региональное управление Ростехнадзора с просьбой пресечь незаконные действия владельца земельного участка.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Космос
Япония разрабатывает программу по колонизации Луны
Особенностью программы является то, что люди не будут выполнять всю работу по колонизации спутника.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем
Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему
Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Политика
Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС
Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море
Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Экономика
Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
На борьбу с бедностью в 2019 году правительство области предусмотрело в бюджете 3 млрд рублей, из них 400 млн рублей выделили дополнительно в начале года, чтобы обеспечить новые меры соцподдержки.
Обновлено в 09:56
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Общество
В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари
Обновлено в 16:05