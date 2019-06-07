Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с ДонбассомРБК 13:02
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Наука
ФБР опубликовало полное досье на снежного человека
Обновлено вчера в 03:24
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира вынесли из трамвая и оставили на улице.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!
Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Планировавшего взрыв в центре Нью-Йорка мужчину задержало ФБР
Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией Нью-Йорка задержало мужчину, который планировал взорвать гранаты на нью-йоркской площади Таймс-сквер.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика
Суд Украины арестовал российские «Русланы»
В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Политика
Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре с повышением температуры до +33 °С в субботу, 8 июня.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона»
Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда
Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
Обновлено в 12:40
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Гаджеты
В Сети опубликовали изображения недорогого смартфона OPPO A1s
Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
Обновлено в 12:44