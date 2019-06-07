На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с ДонбассомРБК 13:02

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

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