Политика

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с ДонбассомРБК 13:02

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за призыва снять блокаду с Донбасса

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РБК13:02

Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призывов снять блокаду с Донбасса

Взгляд.ру10:18

ГПУ возбудила дело за призыв о снятии блокады с Донбасса

News.ru10:36

Генпрокурор Украины возбудил уголовное дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

ТАСС10:19

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Известия10:37

На Украине завели дело из-за предложения запретить открывать ответный огонь в Донбассе

Говорит Москва10:31
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Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
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Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
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Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
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Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Планировавшего взрыв в центре Нью-Йорка мужчину задержало ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией Нью-Йорка задержало мужчину, который планировал взорвать гранаты на нью-йоркской площади Таймс-сквер.
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Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика

Суд Украины арестовал российские «Русланы»

В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
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Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

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Автоспорт

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Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
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Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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МЧС предупредило жителей Москвы о сильной жаре 8 июня

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре с повышением температуры до +33 °С в субботу, 8 июня.
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Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным

Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
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Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
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В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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Предполагается, что модель будет носить название Oppo A1s, но это название официально пока не подтверждено, а по базе смартфон проходит под модельным номером Oppo CPH1925.
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